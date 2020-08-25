В Татарстане началась вакцинация против гриппа

В Татарстане стартовала вакцинация против гриппа.

Как сообщает «Реальное время», об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

«Наша задача — привить 60% населения, и из них 70% — это те группы населения, которые находятся в группе риска», — сказал министр.

Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева, в свою очередь, заявила, что в ходе прививочной кампании против гриппа планируется привить 611 тыс. жителей региона, в том числе 158 тыс. детей.

«Первая поставка вакцинного препарата «Совигрипп» в количестве 67 тыс. доз уже поступила. Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, он уже распределён по лечебным учреждениям в соответствии с планом профилактических прививок против гриппа на 2020 год. В ближайшее время ожидается поступление 166 тыс. доз для вакцинации взрослого населения», — цитирует Чигиреву mosaica.ru.

Ранее глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», врач Максим Стародубцев рассказал в беседе с URA.RU о правилах при вакцинации.