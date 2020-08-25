Девять человек получили ранения в ходе массового конфликта в Ингушетии
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- РИА Новости
«В станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия», — говорится в пресс-релизе.
Девять пострадавших в ходе конфликта доставлены в Сунженскую больницу.
По данному факту начата проверка.
В конце июля более 30 человек были задержаны в Москве после массовых драк и повреждения витрин заведений.