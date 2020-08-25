Девять человек получили ранения в ходе массового конфликта в Ингушетии

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Девять человек получили ранения в ходе конфликта двух групп граждан в станице Нестеровской в Ингушетии, сообщает региональное управление МВД России.
Девять человек получили ранения в ходе массового конфликта в Ингушетии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошёл конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия», — говорится в пресс-релизе.

Девять пострадавших в ходе конфликта доставлены в Сунженскую больницу.

По данному факту начата проверка.

В конце июля более 30 человек были задержаны в Москве после массовых драк и повреждения витрин заведений.

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