Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России

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Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил ситуацию с безработицей.
Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России
  • © Тарас Литвиненко
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Главной трудностью является сокращение рабочих мест в результате «коронакризиса». Последний привёл к закрытию предприятий, причём некоторые из них так и не восстановились в полном объёме», — констатирует Сафонов.

Из-за этого число официально трудящихся в малом и среднем бизнесе сократилось на 251 тыс. человек. Сегодня в малом и среднем бизнесе трудятся 15,52 млн человек.

«К концу августа поиск работы начнут те лица, которые летом сидели у себя на огородах. Лето представляет собой традиционное затишье для службы занятости, но дачный сезон постепенно заканчивается», — заявил Сафонов.

В мае URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО утвердило новые меры поддержки занятости.

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