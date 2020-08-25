В Роскачестве рассказали о проверке детской обуви

Сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.

Об этом сообщает телеканал «360».

Специалисты проверили обувь для мальчиков и девочек стоимостью от 399 до 3 000 рублей. Всего проверено 17 пар 15 торговых марок. Среди них есть китайские, российские, швейцарские, камбоджийские производители.

Пять товаров проверку полностью не прошли. Основные причины нарушения техрегламента: запах, содержание формальдегида в стельках, токсичность, расхождения в размере, несоответствие маркировки.

Представители Роскачества рекомендуют родителям покупать детям качественную обувь, чтобы она дышала и формировала ступню ребёнка. Отдавать предпочтение стоит лёгкой и сгибаемой обуви и стелькам из натуральных материалов.

Ранее «Известия» сообщали, что специалисты Роскачества составили рейтинг блузок для школьниц и пришли к выводу, что более половины исследованных образцов не дышат и не пропускают влагу.