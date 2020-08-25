В Петербурге за сутки проведено более 15 тысяч тестов на COVID-19

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 15 711 человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативные данные, опубликованные пресс-службой администрации Санкт-Петербурга.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 169 человек. Из них шесть — в обсерваторе, 163 — контактные.

За прошедшие сутки в России выписали 6652 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Ранее академик РАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.