В Петербурге за сутки проведено более 15 тысяч тестов на COVID-19
- Reuters
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативные данные, опубликованные пресс-службой администрации Санкт-Петербурга.
Под наблюдением медиков сейчас находятся 169 человек. Из них шесть — в обсерваторе, 163 — контактные.
За прошедшие сутки в России выписали 6652 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Ранее академик РАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.