В Петербурге за сутки проведено более 15 тысяч тестов на COVID-19

Короткая ссылка
За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 15 711 человек.
В Петербурге за сутки проведено более 15 тысяч тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативные данные, опубликованные пресс-службой администрации Санкт-Петербурга.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 169 человек. Из них шесть — в обсерваторе, 163 — контактные.

За прошедшие сутки в России выписали 6652 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Ранее академик РАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить