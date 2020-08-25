В Подмосковье рассказали о реализации проекта «Билет в будущее»

Короткая ссылка
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, как реализуется проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6—11 классов «Билет в будущее».
В Подмосковье рассказали о реализации проекта «Билет в будущее»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Свыше 16 тыс. учеников 6—11 классов из Подмосковья зарегистрировались на электронной платформе проекта «Билет в будущее». Дети прошли порядка 45 тыс. тестов на определение своих профессиональных предпочтений, рассказала Каклюгина.

«Проект даёт ребятам уникальную возможность окунуться в мир профессий, найти себе дело по душе. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет, — это очень удобно. В этом году мероприятия проекта пройдут на 54 подмосковных площадках — это наши колледжи и вузы. С 22 августа на них уже проводятся практические мероприятия в очном и онлайн-форматах», — отметила Каклюгина.

По её словам, проект «Билет в будущее» реализуется во всех муниципальных образованиях Московской области.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за прошлый учебный год более 3 тыс. школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills на базе столичных колледжей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить