В Подмосковье рассказали о реализации проекта «Билет в будущее»

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, как реализуется проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6—11 классов «Билет в будущее».

Об этом сообщает телеканал «360».

Свыше 16 тыс. учеников 6—11 классов из Подмосковья зарегистрировались на электронной платформе проекта «Билет в будущее». Дети прошли порядка 45 тыс. тестов на определение своих профессиональных предпочтений, рассказала Каклюгина.

«Проект даёт ребятам уникальную возможность окунуться в мир профессий, найти себе дело по душе. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет, — это очень удобно. В этом году мероприятия проекта пройдут на 54 подмосковных площадках — это наши колледжи и вузы. С 22 августа на них уже проводятся практические мероприятия в очном и онлайн-форматах», — отметила Каклюгина.

По её словам, проект «Билет в будущее» реализуется во всех муниципальных образованиях Московской области.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве за прошлый учебный год более 3 тыс. школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills на базе столичных колледжей.