Аэропорт Нового Уренгоя получил ложное сообщение о минировании

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла проверка после сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным.
Аэропорт Нового Уренгоя получил ложное сообщение о минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Утром 25 августа поступило сообщение о минировании.

«Все самолёты были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что посетителей аэропорта было решено не эвакуировать.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного сообщения о минировании.

 

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