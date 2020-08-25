Аэропорт Нового Уренгоя получил ложное сообщение о минировании
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Утром 25 августа поступило сообщение о минировании.
«Все самолёты были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что посетителей аэропорта было решено не эвакуировать.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного сообщения о минировании.