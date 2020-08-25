Аэропорт Нового Уренгоя получил ложное сообщение о минировании

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) прошла проверка после сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Утром 25 августа поступило сообщение о минировании.

«Все самолёты были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что посетителей аэропорта было решено не эвакуировать.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Якутске аэропорт был вынужден остановить работу после ложного сообщения о минировании.