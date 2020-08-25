Столичные власти рассказали о растущей популярности коворкингов
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Коворкинги создаются, в частности, в рамках столичной программы «Мой район». Их обустраивают в парковых павильонах, летних читальнях, беседках.
Подобные площадки функционируют в Нескучном саду «Парка Горького», библиотеке «Букводом», музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Братеевская пойма» и 50-летия Октября.
Ранее «Известия» сообщили, что интерактивный павильон «Умный город» вновь заработал на ВДНХ в Москве.