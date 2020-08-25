Столичные власти рассказали о растущей популярности коворкингов

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Рабочие места в парках Москвы с розетками и доступом к Wi-Fi стали пользоваться особенным спросом у самозанятых и работающих удалённо горожан.
Столичные власти рассказали о растущей популярности коворкингов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.  

Коворкинги создаются, в частности, в рамках столичной программы «Мой район». Их обустраивают в парковых павильонах, летних читальнях, беседках.

Подобные площадки функционируют в Нескучном саду «Парка Горького», библиотеке «Букводом», музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Братеевская пойма» и 50-летия Октября.

Ранее «Известия» сообщили, что интерактивный павильон «Умный город» вновь заработал на ВДНХ в Москве.

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