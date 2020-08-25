Депутат Монсон рассказал о своей деятельности

Джефф Монсон рассказал, что ему нравится заниматься общественной деятельностью в качестве муниципального депутата Красногорска.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 августа на площадке медиагруппы «Патриот», сообщает ФАН.

Монсон рассказал, что посодействовал тому, чтобы в Подмосковье открылось много спортивных школ и секций для детей по каратэ, джиу-джитсу, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, при активном участии депутата прошла реформа, благодаря которой была внедрена система раздельного сбора мусора в Красногорске.

Рассказал депутат и о работе по защите прав обманутых дольщиков.

«Сейчас это ещё не до конца завершённый проект, но мы пытаемся помочь людям, которые вложили свои деньги в недвижимость, купили квартиры, но что-то случилось с застройщиком, ушли инвесторы, и они не могут получить жильё из-за остановки строительства», — отметил Монсон.

Он подчеркнул, что его работа мотивирует его к изучению русского языка.

«Я многое понимаю, что мне говорят по-русски. Сейчас я усердно занимаюсь языком, ведь без него сложно быть политиком в России и быть эффективным. Я 20 лет был спортсменом и выступал в смешанных единоборствах. Все мои победы были только для меня, но теперь я хочу помогать людям», — заявил Джефф Монсон.

В марте сообщалось, что депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон переедет на постоянное место жительства в Уфу.