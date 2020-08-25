В России за сутки потушили 39 лесных пожаров
- РИА Новости
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 августа, в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 417 га», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что к 00:00 вторника, 25 августа, на территории России действовало 82 лесных пожаров, их активно тушили.
20 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.