В России за сутки потушили 39 лесных пожаров

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Лесопожарные службы за сутки потушили 39 лесных пожаров в России на площади более 400 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В России за сутки потушили 39 лесных пожаров
  • РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 августа, в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 417 га», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что к 00:00 вторника, 25 августа, на территории России действовало 82 лесных пожаров, их активно тушили.

20 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

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