В России за сутки потушили 39 лесных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 39 лесных пожаров в России на площади более 400 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 августа, в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 417 га», — цитирует РИА Новости сообщение. Уточняется, что к 00:00 вторника, 25 августа, на территории России действовало 82 лесных пожаров, их активно тушили. 20 августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.