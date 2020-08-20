Власти Томской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
«В связи с нормализацией лесопожарной обстановки на территории Томской области и на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отменить на территории области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в распоряжении.
Ранее газета «Известия» писала о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае.