Власти Томской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

Короткая ссылка
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.
Власти Томской области отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

«В связи с нормализацией лесопожарной обстановки на территории Томской области и на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отменить на территории области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», — говорится в распоряжении.

Ранее газета «Известия» писала о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить