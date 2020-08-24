Глава Тувы сообщил о повторном заболевании коронавирусом
- © Руслан Кривобок
- РИА Новости
«Опять COVID-19, второй раз заболел. Но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь», — рассказал Кара-оол в видеообращении в Facebook.
Он отметил, что «почти поверил, что дважды болезнью этой не болеют».
По словам главы Тувы, у него заболевания сосудов и сильные головные боли.
«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — также написал Кара-оол.
В мае глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса. В начале июня сообщалось о его выздоровлении.