Глава Тувы сообщил о повторном заболевании коронавирусом

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что во второй раз заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Тувы сообщил о повторном заболевании коронавирусом
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Опять COVID-19, второй раз заболел. Но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь», — рассказал Кара-оол в видеообращении в Facebook.

Он отметил, что «почти поверил, что дважды болезнью этой не болеют».

По словам главы Тувы, у него заболевания сосудов и сильные головные боли.

«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — также написал Кара-оол.

В мае глава Тувы сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса. В начале июня сообщалось о его выздоровлении. 

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