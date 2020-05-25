Глава Тувы сообщил о своей госпитализации

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram, о своей госпитализации.

«Есть (в больнице) наши подчинённые», — рассказал он.

Он сообщил, что «зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление лёгких».

По его словам, «кто-то в лёгкой форме, кто-то лежит сейчас в реанимации».

Он отметил, что «врачи молодцы».

«Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — добавил глава региона.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.