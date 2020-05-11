Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.

«В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что не всё в порядке со здоровьем», — рассказал глава Ленобласти.

На следующий день стало известно о положительном результате его теста на коронавирус.

Тем не менее губернатор отказался от госпитализации и продолжал работать удалённо.

Как вспоминает Дрозденко, через пять дней врачи сообщили, что ему удалось пройти болезнь без осложнений.

В пресс-службе областного правительства уточнили РИА Новости, что губернатор вернулся на рабочее место 5 мая после двухнедельной самоизоляции.

Ранее сообщалось, что глава Минстроя России Владимир Якушев, заболевший коронавирусом, выписан из стационара

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить