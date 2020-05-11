Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.
«В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что не всё в порядке со здоровьем», — рассказал глава Ленобласти.
На следующий день стало известно о положительном результате его теста на коронавирус.
Тем не менее губернатор отказался от госпитализации и продолжал работать удалённо.
Как вспоминает Дрозденко, через пять дней врачи сообщили, что ему удалось пройти болезнь без осложнений.
В пресс-службе областного правительства уточнили РИА Новости, что губернатор вернулся на рабочее место 5 мая после двухнедельной самоизоляции.
Ранее сообщалось, что глава Минстроя России Владимир Якушев, заболевший коронавирусом, выписан из стационара.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России.