Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам Дрозденко, по дороге на работу он почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому вернулся домой и вызвал врача для сдачи теста на коронавирус.

«В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что не всё в порядке со здоровьем», — рассказал глава Ленобласти.

На следующий день стало известно о положительном результате его теста на коронавирус.

Тем не менее губернатор отказался от госпитализации и продолжал работать удалённо.

Как вспоминает Дрозденко, через пять дней врачи сообщили, что ему удалось пройти болезнь без осложнений.

В пресс-службе областного правительства уточнили РИА Новости, что губернатор вернулся на рабочее место 5 мая после двухнедельной самоизоляции.

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