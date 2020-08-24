Депутат Госдумы считает, что штрафы за шумную езду необходимо повысить

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин считает, что ситуацию с нарушающими тишину средствами автотранспорта можно решить только на законодательном уровне.

Об этом Дмитрий Ионин рассказал в интервью порталу Inforeactor. Он отметил, что существующие меры наказания не работают.

«Стоит вопрос совершенствования меры привлечения к ответственности. Во-первых, байкера нужно поймать. Сейчас мотополиция часто останавливает байкеров, но большая проблема в том, как замерить уровень шума. Было бы желание, можно и при действующей норме законодательства привлекать за нарушение тишины после 23 часов. Потому что, по сути, они (ночные гонщики) ничем не отличаются от дебошира, который включает музыку и не даёт спать соседям», — заметил Ионин.

Со слов депутата, если человек купил мотоцикл за несколько миллионов рублей, то он готов к оплате штрафных санкций хоть за каждую поездку. Лишь существенное изменение размеров штрафов и ужесточение законов помогут бороться с несознательными и создающими шум людьми.

«Он заплатит и будет дальше издеваться над окружающими. Поэтому важна воля правоохранительных органов на привлечение таких лиц к ответственности. Второе — нужно увеличить штраф для тех, кто допускает нарушение порядка после 23:00. Нужно также выделить отдельную категорию — «Использование транспорта для нарушения общественного порядка». Это вполне реально, ведь проблема насущная для большинства жителей крупных городов», — сообщил Ионин.

Ранее член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» законопроект об отмене транспортного налога.