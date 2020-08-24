В РСТ оценили ситуацию с международными авиаперелётами

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с международными авиаперелётами.
В РСТ оценили ситуацию с международными авиаперелётами
  • РИА Новости

«Важно, чтобы и принимающие страны были готовы принять наших потребителей. И на каких условиях это будет выполнено, потому что ряд стран вводят всё равно вопросы изоляции, тестового режима. С каждой отдельной страной это будет отрабатываться индивидуально по дорожным картам, но именно «прокладывать дорогу» легче и эффективнее через определённые категории», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет.

24 августа «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах сообщили, что правительство России прорабатывает варианты расширения списка стран, с которыми планируется возобновление регулярного авиасообщения.

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