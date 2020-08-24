В Совфеде прокомментировали идею о выплатах на школьные сборы

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею компенсировать семьям сборы детей в школу.
В Совфеде прокомментировали идею о выплатах на школьные сборы
  • Reuters

Рязанский посчитал идею выплачивать семьям по 10 тыс. рублей на сборы ребёнку в школу не совсем правильной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «360».

«Нам бы (людям. — RT) хотелось, чтобы всё делало государство, но так не бывает. Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще, это обязанность родителей», — отметил сенатор.

По его мнению, государство должно обеспечивать школы и детские сады безопасностью, а также укомплектовывать учреждения преподавателями, необходимым оборудованием и столовой.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.

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