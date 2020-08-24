В Москве за сутки ещё 863 человека вылечились от COVID-19

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За последние сутки в Москве 863 человека вылечились от COVID-19.
В Москве за сутки ещё 863 человека вылечились от COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 863 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 205 649», — сообщила она.

Ракова отметила, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 4744 случая коронавирусной инфекции.

Вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН заявил, что масочный режим в случае его сохранения осенью будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

 

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