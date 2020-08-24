Источник: в Курской области пограничники пресекли въезд 23 украинцев с поддельными медсправками

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли въезд 23 граждан Украины, которые имели при себе приобретённые незаконным путём документы, подтверждающие приглашение на лечение.
Источник: в Курской области пограничники пресекли въезд 23 украинцев с поддельными медсправками
  • © Владислав Сергиенко
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«Граждане Украины сообщили, что предъявленные ими справки в медицинских учреждениях не выдавались, а приобретены у неустановленных лиц на территории Украины по объявлениям в сети интернет за денежное вознаграждение в размере от $300 до $450 за одну справку. При этом на самом деле в медицинской помощи они не нуждаются», — заявил собеседник.

Отмечается, что у одной из справок дата её выдачи ещё не наступила.

Как уточняется, украинцы были привлечены к административной ответственности и возвращены на территорию Украины.

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