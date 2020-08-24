Источник: в Курской области пограничники пресекли въезд 23 украинцев с поддельными медсправками

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли въезд 23 граждан Украины, которые имели при себе приобретённые незаконным путём документы, подтверждающие приглашение на лечение.

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«Граждане Украины сообщили, что предъявленные ими справки в медицинских учреждениях не выдавались, а приобретены у неустановленных лиц на территории Украины по объявлениям в сети интернет за денежное вознаграждение в размере от $300 до $450 за одну справку. При этом на самом деле в медицинской помощи они не нуждаются», — заявил собеседник.

Отмечается, что у одной из справок дата её выдачи ещё не наступила.

Как уточняется, украинцы были привлечены к административной ответственности и возвращены на территорию Украины.