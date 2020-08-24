До конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг

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Власти Москвы рассказали, что акция по бесплатному онкоскринингу продлится до 30 августа. Пройти обследование можно в одной из 66 городских поликлиник.
До конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг
  • © Е. Самарин / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Данные медицинские исследования помогают определить первые признаки четырёх видов онкозаболеваний и начать лечение на ранней стадии, передаёт портал мэра и правительства Москвы.

Записаться на обследование можно на сайте столичного департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента.

При посещении врача нужно иметь паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

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