До конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг
- © Е. Самарин / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Данные медицинские исследования помогают определить первые признаки четырёх видов онкозаболеваний и начать лечение на ранней стадии, передаёт портал мэра и правительства Москвы.
Записаться на обследование можно на сайте столичного департамента здравоохранения. Результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента.
При посещении врача нужно иметь паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).