До конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг

Власти Москвы рассказали, что акция по бесплатному онкоскринингу продлится до 30 августа. Пройти обследование можно в одной из 66 городских поликлиник.

© Е. Самарин / Официальный сайт Мэра Москвы