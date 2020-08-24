Ко Дню города в Москве появится около 100 арт-объектов

Около 100 арт-объектов появятся в столице ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 5 и 6 сентября.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Инсталляции появятся практически в каждом районе города. Так, в музее-заповеднике «Коломенское» установят два арт-объекта, которые познакомят москвичей с жизнью средневековой столицы. А парк «Печатники» украсят работами Валентина Серова.

Масштабные картины Михаила Врубеля, Архипа Куинджи и Клода Моне покажут в парке 50-летия Октября. А в «Парке Горького» выставят картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Она будет выполнена с использованием эффекта 3D.

Некоторые площадки будут посвящены военной истории и боевой технике. Так, в Измайловском парке установят макет ордена Святого Георгия.

В детском ландшафтном парке «Южное Бутово» появится музей под открытым небом. Там установят 12 стеклянных витрин, экспозиции в них познакомят с уникальной флорой и фауной Москвы, расскажут о событиях Отечественной войны 1812 года и Второй мировой войны.

В ландшафтном парке «Митино» разместят арт-объекты под общим названием «Лес кристаллов».

На Академической площади в Троицке состоится выставка ретро-машин.

Ещё несколько тематических зон оборудуют на пути от площади Революции к Манежной площади.

Ранее портал URA.RU сообщал, что власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.