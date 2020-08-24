В правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии
- АГН «Москва»
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Как сообщил Стасишин «Известиям», в основе стандарта — московские правила, разработанные в период постепенного снятия ограничений, которые были изменены с учётом снижения затрат компаний на их внедрение. Новые правила нужны для снижения рисков заморозки строек и банкротства компаний.
Проект стандарта уже в финальной стадии разработки, в настоящее время идут обсуждения с федеральными органами исполнительной власти, региональными властями, экспертным сообществом и компаниями-застройщиками, отметил Стасишин.
Разработка стандарта была инициирована в апреле. Стандарт предполагает наборы мер в разных режимах эпидемиологической ситуации. Например, при экстремальном режиме предусмотрены 14-дневный карантин для прибывших из других регионов рабочих, использование масок и перчаток, соблюдение двухметровой дистанции и так далее.
В июне «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.