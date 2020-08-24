В правительстве рассказали о новом стандарте работы строительных компаний во время пандемии

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что документ, регламентирующий работу строительных компаний во время пандемии, сейчас проходит процедуру согласования в правительстве.

Как сообщил Стасишин «Известиям», в основе стандарта — московские правила, разработанные в период постепенного снятия ограничений, которые были изменены с учётом снижения затрат компаний на их внедрение. Новые правила нужны для снижения рисков заморозки строек и банкротства компаний.

Проект стандарта уже в финальной стадии разработки, в настоящее время идут обсуждения с федеральными органами исполнительной власти, региональными властями, экспертным сообществом и компаниями-застройщиками, отметил Стасишин.

Разработка стандарта была инициирована в апреле. Стандарт предполагает наборы мер в разных режимах эпидемиологической ситуации. Например, при экстремальном режиме предусмотрены 14-дневный карантин для прибывших из других регионов рабочих, использование масок и перчаток, соблюдение двухметровой дистанции и так далее.

В июне «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.