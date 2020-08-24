Более 34,6 млн тестов на коронавирус проведено в России
- Reuters
«В России проведено более 34,6 млн тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости текст сообщения.
Как отмечается, за сутки сделано 247 тыс. тестов.
Под меднаблюдением остаются 217 739 человек, добавили в ведомстве.
По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 956 749.
В июле вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.