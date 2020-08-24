Более 34,6 млн тестов на коронавирус проведено в России

Более 34,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 217 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Reuters

«В России проведено более 34,6 млн тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости текст сообщения. Как отмечается, за сутки сделано 247 тыс. тестов. Под меднаблюдением остаются 217 739 человек, добавили в ведомстве. По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 956 749. В июле вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.