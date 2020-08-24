Более 34,6 млн тестов на коронавирус проведено в России

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Более 34,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 217 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Более 34,6 млн тестов на коронавирус проведено в России
  • Reuters

«В России проведено более 34,6 млн тестов на коронавирус», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Как отмечается, за сутки сделано 247 тыс. тестов.

Под меднаблюдением остаются 217 739 человек, добавили в ведомстве.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 956 749.

В июле вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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