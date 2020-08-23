В России за сутки выявлено 4852 случая коронавирусной инфекции

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4852, до 956 749. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4852 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1147 (23,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении оперативного штаба.

За время пандемии в стране зарегистрировано 956 749 случаев заболевания.

Накануне сообщалось, что в России за сутки был выявлен 4921 случай коронавирусной инфекции.

Ранее иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.