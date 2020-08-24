Дегтярёв намерен просить в сентябре о встрече с Путиным

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв попросит о встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы доложить ему об обстановке в регионе, когда объедет всю его территорию.

«Пока не заявлялся на встречу с президентом, потому что не объехал весь край. Хочу всё посмотреть, получить полную картину, а потом, ближе к середине сентября, заявиться на встречу с президентом», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил врио губернатора, в ближайшее время он планирует посетить ещё несколько районов.

Ранее Дегятрёв назвал своей основной задачей на посту руководителя региона обеспечение устойчивого функционирования институтов власти и социально-экономического развития.