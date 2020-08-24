Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

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В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от личностных качеств водителей.
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что на цену полиса ОСАГО будут влиять следующие факторы: аккуратность вождения, соблюдение правил эксплуатации авто, а также штрафы за управление в состоянии опьянения.

Кроме того, страховщики смогут определять иные факторы, от которых будет зависеть стоимость документа.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.

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