Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после контртеррористической операции в селе Троицкое в Ингушетии, в ходе которой были ранены двое сотрудников УФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка СК России.

«В Республике Ингушетия по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в сельском поселении Троицкое Сунженского района возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 23 августа около 8:00 в частном домовладении в Троицком трое неустановленных мужчин совершили «посягательство на жизнь сотрудников УФСБ России по Республике Ингушетия, проводивших по указанному адресу специальные мероприятия по установлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований».

При этом указанные лица применяли огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в ходе КТО в Ингушетии были нейтрализованы трое боевиков «Исламского государства»*.

На время операции в поселении Троицкое вводился режим контртеррористической операции.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.