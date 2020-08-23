Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии
- © Национальный антитеррористический комитет
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка СК России.
«В Республике Ингушетия по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в сельском поселении Троицкое Сунженского района возбуждено уголовное дело», — говорится в заявлении.
По данным следствия, 23 августа около 8:00 в частном домовладении в Троицком трое неустановленных мужчин совершили «посягательство на жизнь сотрудников УФСБ России по Республике Ингушетия, проводивших по указанному адресу специальные мероприятия по установлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований».
При этом указанные лица применяли огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в ходе КТО в Ингушетии были нейтрализованы трое боевиков «Исламского государства»*.
На время операции в поселении Троицкое вводился режим контртеррористической операции.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.