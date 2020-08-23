Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт

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Глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт. Об этом заявили в Объединённой авиастроительной корпорации.
Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«23 августа перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2020» в ходе осмотра выставки новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу о начале лётных испытаний первого опытного глубокомодернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ», — цитирует ОАК ТАСС.

10 августа Минпромторг сообщил, что состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного вертолёта Ка-52.

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