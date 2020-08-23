Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт

Глубокомодернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт. Об этом заявили в Объединённой авиастроительной корпорации.

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