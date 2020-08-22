Подсветка цветов флага России украсила Главный храм ВС

Стены Главного храма Вооружённых сил России в Подмосковье раскрасили в цвета российского триколора в честь Дня Государственного флага России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В этот день в 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасили в цвета Государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «исторически красный цвет на полотнище означал державность, синий — иконографический цвет Богородицы, под покровом которой находится Россия, и белый — свободу и независимость».

14 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова — Главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке.