RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии | интервью с Лукашенко | Навальный в Берлине.

Ведущими выступили бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

Гостем выпуска стал Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, который рассказал о состоянии белорусской экономики.

Также в эфире появился Кирилл Коктыш — доцент кафедры политической теории МГИМО.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.