RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
- © Прекрасная Россия бу-бу-бу
Ведущими выступили бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.
Гостем выпуска стал Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, который рассказал о состоянии белорусской экономики.
Также в эфире появился Кирилл Коктыш — доцент кафедры политической теории МГИМО.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.