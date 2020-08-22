Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тысяч рублей

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Пострадавшим при взрыве в доме в Ярославле выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов в эфире телеканала «Россия 24».
Пострадавшие при взрыве в доме в Ярославле получат по 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

«По 200 тыс. рублей будет выплачено тем, кто сейчас находится в больницах. Также мы в понедельник (24 августа. — RT) будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья», — цитирует его Интерфакс.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что одной семье, в которой погибли двое человек, будет выплачено 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что семьи трёх погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле получат по 1 млн рублей.

Взрыв газа произошёл 21 августа в одном из жилых домов Ярославля. В МЧС подтвердили гибель трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.

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