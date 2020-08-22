Следствие назвало основную версию взрыва в доме в Ярославле

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В качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле рассматривается утечка бытового газа в одной из квартир, сообщили в Следственном комитете России.
Следствие назвало основную версию взрыва в доме в Ярославле
  • РИА Новости

«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, хлопок газа произошёл, когда одна из потерпевших вошла в свою квартиру на четвёртом этаже.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать ход расследования и направил на место ЧП криминалистов.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заверил, что пострадавшие от взрыва газа будут обеспечены жильём.

Взрыв газа произошёл 21 августа в одном из жилых домов Ярославля. В МЧС подтвердили гибель трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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