Губернатор пообещал не оставлять без жилья пострадавших в Ярославле
- РИА Новости
Во время встречи с пострадавшими губернатор отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь.
«Всю необходимую помощь мы окажем. Без жилья, без крова, конечно же, никто не окажется», — цитирует Миронова РИА Новости.
Взрыв газа произошёл 21 августа в одном из жилых домов Ярославля. В МЧС подтвердили гибель трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.
В результате инцидента полностью разрушены шесть квартир, ещё шесть повреждены.