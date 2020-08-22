Губернатор пообещал не оставлять без жилья пострадавших в Ярославле

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Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле будут обеспечены жильём, заявил губернатор области Дмитрий Миронов.
Губернатор пообещал не оставлять без жилья пострадавших в Ярославле
  • РИА Новости

Во время встречи с пострадавшими губернатор отметил, что власти окажут им всю необходимую помощь.

«Всю необходимую помощь мы окажем. Без жилья, без крова, конечно же, никто не окажется», — цитирует Миронова РИА Новости.

Взрыв газа произошёл 21 августа в одном из жилых домов Ярославля. В МЧС подтвердили гибель трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.

В результате инцидента полностью разрушены шесть квартир, ещё шесть повреждены.

Возбуждено уголовное дело.

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