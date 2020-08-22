После взрыва газа в доме в Ярославле полностью разрушены шесть квартир
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«В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, шесть — частично», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
По его словам, в указанных квартирах зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей. При этом в момент взрыва дома находились 19 человек, в том числе один ребёнок.
Ранее сообщалось, что в Ярославле завершились спасательные работы на месте взрыва в доме.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
По данным властей, в результате взрыва погибли три человека, в том числе ребёнок, ещё четыре человека пострадали.