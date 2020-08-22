После взрыва газа в доме в Ярославле полностью разрушены шесть квартир

В жилом доме в Ярославле в результате взрыва бытового газа полностью разрушены шесть квартир, ещё шесть повреждены, сообщили в МЧС России.

«В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, шесть — частично», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

По его словам, в указанных квартирах зарегистрированы 33 человека, в том числе девять детей. При этом в момент взрыва дома находились 19 человек, в том числе один ребёнок.

Ранее сообщалось, что в Ярославле завершились спасательные работы на месте взрыва в доме.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

По данным властей, в результате взрыва погибли три человека, в том числе ребёнок, ещё четыре человека пострадали.