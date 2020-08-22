Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
- РИА Новости
«По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий», — сообщили в администрации города.
Жителям и гостям курорта посоветовали принять меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.
Ранее МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе 21 и 22 августа.