Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах

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Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах над морем рядом с городом. Природное явление может коснуться участка Магри — Весёлое до конца 22 августа.
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
  • РИА Новости

«По поручению главы Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжных территорий», — сообщили в администрации города.

Жителям и гостям курорта посоветовали принять меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.

Ранее МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе 21 и 22 августа.

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