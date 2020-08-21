МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погоды на Кубани

МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе 21 и 22 августа.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В течение суток 21 августа, а также ночью и утром 22 августа в крае прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

На Черноморском побережье от Анапы до Магри, на юго-западе и юго-востоке региона на малых реках бассейна реки Кубань ожидаются подъёмы уровня воды. Также на этом участке возможно формирование смерчей.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о вероятности затоплений, размыва берегов рек, прорыва дамб и плотин и возникновения оползней.