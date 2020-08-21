МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погоды на Кубани

Короткая ссылка
МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе 21 и 22 августа.
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погоды на Кубани
  • Pixabay

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В течение суток 21 августа, а также ночью и утром 22 августа в крае прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20—22 м/с.

На Черноморском побережье от Анапы до Магри, на юго-западе и юго-востоке региона на малых реках бассейна реки Кубань ожидаются подъёмы уровня воды. Также на этом участке возможно формирование смерчей.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о вероятности затоплений, размыва берегов рек, прорыва дамб и плотин и возникновения оползней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить