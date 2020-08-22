В Москве назвали сроки восстановления пассажиропотока в транспорте
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- РИА Новости
«Прогнозируем долгожданное восстановление пассажиропотока на общественном транспорте на 90—92% уже к декабрю», — говорится в Telegram-канале.
В частности, в сентябре — ноябре прогнозируется возвращение в офисы сотрудников, работающих удалённо, с ноября также ожидают возвращения транзитных пассажиров и туристов, а с сентября — возвращения пассажиров на мероприятия.
Кроме того, в октябре — декабре 2020 года прогнозируется, что на общественный транспорт пересядут владельцы личных автомобилей.
Ранее стало известно, что власти Москвы и Петербурга разрабатывают единую карту для оплаты проезда.