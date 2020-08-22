Губернатор Ярославской области прибыл к месту взрыва газа в жилом доме
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного правительства.
Как рассказали агентству, Миронов уже побывал в больнице имени Соловьёва и пообщался с пострадавшими.
Взрыв газа произошёл 21 августа в одном из жилых домов Ярославля. В МЧС подтвердили гибель трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.
В результате инцидента полностью разрушены шесть квартир, ещё шесть повреждены.