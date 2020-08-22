Губернатор Ярославской области прибыл к месту взрыва газа в жилом доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов приехал к жилому дому в Ярославле, где взорвался газ. Глава региона участвует в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного правительства.

Как рассказали агентству, Миронов уже побывал в больнице имени Соловьёва и пообщался с пострадавшими.

Взрыв газа произошёл 21 августа в одном из жилых домов Ярославля. В МЧС подтвердили гибель трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё четыре человека пострадали.

В результате инцидента полностью разрушены шесть квартир, ещё шесть повреждены.

Возбуждено уголовное дело.