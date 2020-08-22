В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2020 в России ликвидировано 37 лесных пожаров на площади 710 гектаров», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что к 00:00 субботы, 22 августа, на территории России действовал 101 лесной пожар, который активно тушили.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.