В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 37 лесных пожаров в России на площади более 710 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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