В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров

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Лесопожарные службы за сутки потушили 37 лесных пожаров в России на площади более 710 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В России за сутки ликвидировали 37 лесных пожаров
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2020 в России ликвидировано 37 лесных пожаров на площади 710 гектаров», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что к 00:00 субботы, 22 августа, на территории России действовал 101 лесной пожар, который активно тушили.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение об отмене на территории региона режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

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