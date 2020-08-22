В Минздраве взяли на контроль ситуацию в Ярославле

Короткая ссылка
Ситуация в Ярославле, где произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, взята на контроль в российском Минздраве.
В Минздраве взяли на контроль ситуацию в Ярославле
  • © ГУ МЧС России по Ярославской области

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что двое пострадавших в результате инцидента находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни для третьего пострадавшего нет.

«По указанию министра здравоохранения России Михаила Мурашко ситуация взята на контроль», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации городского уровня был объявлен в Ярославле после того, как один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить