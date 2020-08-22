В Минздраве взяли на контроль ситуацию в Ярославле
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Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что двое пострадавших в результате инцидента находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни для третьего пострадавшего нет.
«По указанию министра здравоохранения России Михаила Мурашко ситуация взята на контроль», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации городского уровня был объявлен в Ярославле после того, как один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.