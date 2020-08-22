В Минздраве взяли на контроль ситуацию в Ярославле

Ситуация в Ярославле, где произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме, взята на контроль в российском Минздраве.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что двое пострадавших в результате инцидента находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни для третьего пострадавшего нет.

«По указанию министра здравоохранения России Михаила Мурашко ситуация взята на контроль», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации городского уровня был объявлен в Ярославле после того, как один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.