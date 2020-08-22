Неизвестна судьба ещё 38 человек из пострадавшего подъезда в Ярославле

Остаётся неизвестной судьба ещё 38 человек, которые зарегистрированы в пострадавшем от взрыва газа подъезде жилого дома в Ярославле.

«Уточняются списки жильцов пострадавшего подъезда, зарегистрированы в подъезде 115 человек. Известна уже судьба 77 человек», — цитирует РИА Новости начальника ГУ МЧС России по региону Олега Бочарова.

Отмечается, что под завалами могут находится два человека, включая ребёнка.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации городского уровня был объявлен в Ярославле после того, как один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в жилом доме.