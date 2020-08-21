В Ростовской области рассказали о работе по предоставлению квартир обманутым дольщикам

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До конца 2020 года в Ростовской области предоставят квартиры почти 500 обманутым дольщикам.
В Ростовской области рассказали о работе по предоставлению квартир обманутым дольщикам
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала года в правах восстановили 262 участника долевого строительства.

Кроме того, квартиры в новостройках получат 743 семьи. Часть нового жилья приобретена в рамках программы «Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

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