В Ростовской области рассказали о работе по предоставлению квартир обманутым дольщикам

До конца 2020 года в Ростовской области предоставят квартиры почти 500 обманутым дольщикам.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала года в правах восстановили 262 участника долевого строительства.

Кроме того, квартиры в новостройках получат 743 семьи. Часть нового жилья приобретена в рамках программы «Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.