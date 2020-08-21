«Калашников» представил облик нового лёгкого пулемёта РПЛ-20

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Концерн «Калашников» представил облик нового лёгкого пулемёта РПЛ-20 под патрон 5,45 мм накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020». Об этом информирует ТАСС.
«Калашников» представил облик нового лёгкого пулемёта РПЛ-20
  • © АО Концерн "Калашников"

«Ёмкость патронного короба — 100 патронов, ленточное питание. У изделия есть определённый настрел, но пока это первый раз, когда он здесь представлен, опытный образец. Проходит заводские испытания», — сообщил специалист концерна Григорий Лысенко.

Название пулемёта расшифровывается как «Ручной пулемёт ленточный».

Он имеет сменные стволы разной длины, оснащён планками Пикатинни для крепления прицелов и дополнительного оборудования, а также настраиваемым прикладом.

Ранее генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщал, что предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны «Малыш» завершены.

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