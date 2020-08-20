«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш»

Генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов в беседе с РИА Новости сообщил, что предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны «Малыш» завершены.

«В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идёт подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний», — заявил Тарасов.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта «Малыш».

Он рассказал, что эти автоматы разрабатываются в двух калибрах — 5,45 мм и 9 мм.

Ранее «Ростех» представил новый самозарядный пистолет «Полоз», предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии.