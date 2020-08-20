«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш»

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Генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов в беседе с РИА Новости сообщил, что предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны «Малыш» завершены.
«Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш»
  • © АО Концерн "Калашников"

«В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идёт подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний», — заявил Тарасов.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что концерн разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта «Малыш».

Он рассказал, что эти автоматы разрабатываются в двух калибрах — 5,45 мм и 9 мм. 

Ранее «Ростех» представил новый самозарядный пистолет «Полоз», предназначенный для оперативного и скрытого ношения сотрудниками служб МВД и Росгвардии.

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