В Тамбовской области пресекли попытку доставить мобильные телефоны в колонию с помощью квадрокоптера

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В Тамбовской области пресекли попытку доставить запрещённые предметы на территорию исправительной колонии №5.
В Тамбовской области пресекли попытку доставить мобильные телефоны в колонию с помощью квадрокоптера
  • Pixabay

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН.

Задержаны трое жителей Московской и Нижегородской областей. Они управляли квадрокоптером, который перемещался на высоте 20 метров над промышленной зоной исправительного учреждения.

«В результате проведённых мероприятий был изъят летательный аппарат, а также прикреплённый к нему полимерный свёрток. Внутри упаковки обнаружено три мобильных телефона, сим-карта, две карты памяти micro SD», — заявили в пресс-службе.

Проводится проверка.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию.

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