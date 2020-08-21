Эксперт оценил ситуацию на рынке апартаментов в России

Соучредитель портала Move.ru и ГК A3F Group Александр Дужников оценил ситуацию на рынке апартаментов в России.

«С каждым годом такой вид жилья приобретает всё большую популярность, поэтому создание правового поля неизбежно», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Дужников, по аналитике их портала, например, на первичном рынке новостроек в Московской области апартаменты составляют около 10% рынка, тогда как несколько лет назад число таких домов можно было пересчитать по пальцам.

По словам эксперта, данный вид недвижимости более выгоден для инвестиций.

«При приобретении апартаментов для сдачи в аренду срок окупаемости составит 12—16 лет, а при покупке квартиры он увеличится до 18—22. По всем остальным параметрам цены на апартаменты растут так же, как и на остальную недвижимость», — добавил он.

Ранее вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Юрий Загоровский в беседе с Inforeactor прокомментировал планы по открытию онлайн-агрегатора по аренде жилья.