Эксперт оценил ситуацию на рынке апартаментов в России

Короткая ссылка
Соучредитель портала Move.ru и ГК A3F Group Александр Дужников оценил ситуацию на рынке апартаментов в России.
Эксперт оценил ситуацию на рынке апартаментов в России
  • © pixabay.com

«С каждым годом такой вид жилья приобретает всё большую популярность, поэтому создание правового поля неизбежно», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Дужников, по аналитике их портала, например, на первичном рынке новостроек в Московской области апартаменты составляют около 10% рынка, тогда как несколько лет назад число таких домов можно было пересчитать по пальцам.

По словам эксперта, данный вид недвижимости более выгоден для инвестиций.

«При приобретении апартаментов для сдачи в аренду срок окупаемости составит 12—16 лет, а при покупке квартиры он увеличится до 18—22. По всем остальным параметрам цены на апартаменты растут так же, как и на остальную недвижимость», — добавил он.

Ранее вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Юрий Загоровский в беседе с Inforeactor прокомментировал планы по открытию онлайн-агрегатора по аренде жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить