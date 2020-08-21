Су-30СМ поднимали на перехват самолёта-разведчика США над Чёрным морем

Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват самолёта-разведчика США над Чёрным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.

Как отмечается, 21 августа российскими средствами контроля над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице воздушная цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США. После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Су-30СМ вернулся на аэродром базирования.

Накануне Су-30СМ поднимался для перехвата самолётов-разведчиков Франции и Великобритании над Чёрным морем.