Под Керчью найдено захоронение 66 советских солдат и офицеров

Короткая ссылка
Военнослужащие обнаружили захоронение 66 советских солдат и офицеров в Крыму в ходе экспедиции «Аджимушкай-2020».
Под Керчью найдено захоронение 66 советских солдат и офицеров
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

По данным пресс-службы Западного военного округа, захоронение датируется ноябрём 1943 года.

«В захоронении могут быть погребены 66 военнослужащих. В настоящее время обнаруженное захоронение законсервировано, прорабатывается вопрос об организации полноценной экспедиции для обнаружения и извлечения всех останков военнослужащих с целью их последующего перезахоронения с воинскими почестями на региональном мемориальном комплексе», — сообщили в пресс-службе.

Находка была сделана в 2 км к востоку от Керчи, в районе населённого пункта Глазовка Ленинского района.

Ранее сообщалось, что в Тверской области перезахоронили останки почти 500 красноармейцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить