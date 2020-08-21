Под Керчью найдено захоронение 66 советских солдат и офицеров

Военнослужащие обнаружили захоронение 66 советских солдат и офицеров в Крыму в ходе экспедиции «Аджимушкай-2020».

По данным пресс-службы Западного военного округа, захоронение датируется ноябрём 1943 года.

«В захоронении могут быть погребены 66 военнослужащих. В настоящее время обнаруженное захоронение законсервировано, прорабатывается вопрос об организации полноценной экспедиции для обнаружения и извлечения всех останков военнослужащих с целью их последующего перезахоронения с воинскими почестями на региональном мемориальном комплексе», — сообщили в пресс-службе.

Находка была сделана в 2 км к востоку от Керчи, в районе населённого пункта Глазовка Ленинского района.

Ранее сообщалось, что в Тверской области перезахоронили останки почти 500 красноармейцев.