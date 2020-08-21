Более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы Подмосковья

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Более 50 тыс. абитуриентов подали заявления в вузы Московской области.
Более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Она напомнила, что в 2020 году выпускники подают документы дистанционно.

Наибольшей популярностью пользуется Московский государственный областной университет — 30 тыс. заявлений.

Среди самых востребованных направлений — педагогические и IT-специальности.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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