Более 50 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы Подмосковья
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
Она напомнила, что в 2020 году выпускники подают документы дистанционно.
Наибольшей популярностью пользуется Московский государственный областной университет — 30 тыс. заявлений.
Среди самых востребованных направлений — педагогические и IT-специальности.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.