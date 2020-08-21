Эксперт оценил возможное влияние отмены транспортного налога на рынок электрокаров

Заместитель главного редактора Motor1 Юрий Урюков оценил возможное влияние отмены транспортного налога на рынок электрокаров.

«Здесь будет прямая корреляция с тем, сколько человек ездит, сколько топлива потребляет и сколько вредных выбросов в атмосферу осуществляет. Поэтому это станет одним из стимулов пересаживаться на экономичные автомобили, в том числе электромобили», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в настоящее время в России электрокары представлены слабо и, как правило, очень дорогими моделями.

Эксперт не исключил, что переход на новую схему начисления транспортного налога может стать одной из мер, которая позволит данному сегменту развиваться.

Ранее депутат Андрей Барышев внёс в Госдуму проект закона об отмене транспортного налога с 2021 года.

Комментируя инициативу в беседе с ФБА «Экономика сегодня», парламентарий отметил, что данная идея оправдана ситуацией, сложившейся на фоне пандемии.